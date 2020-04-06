Зеленодольский завод имени Горького возобновил работу
Зеленодольский завод имени Горького вновь запустился, но работает в ограниченном режиме. Предприятие работает над исполнением гособоронзаказа.
«На заводе создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Он проводит совещания в дистанционном формате», — передает «Коммерсант» ответ аппарата управления завода.
Зеленодольский завод включен в список системообразующих предприятий страны.Промышленность Татарстан
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