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Промышленность

Зеленодольский завод имени Горького возобновил работу

16:16, 06.04.2020
Зеленодольский завод имени Горького возобновил работу
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Зеленодольский завод имени Горького вновь запустился, но работает в ограниченном режиме. Предприятие работает над исполнением гособоронзаказа.

«На заводе создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Он проводит совещания в дистанционном формате», — передает «Коммерсант» ответ аппарата управления завода.

Зеленодольский завод включен в список системообразующих предприятий страны.

Промышленность Татарстан
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