Картаев и Хохряков продлили контракт с «Салаватом Юлаевым»

Нападающие Петр Хохряков и Владислав Картаев продлили контракты с «Салаватом Юлаевым» сроком на два года. Об этом сообщил агент Станислав Романов, представляющий интересы обоих хоккеистов.

«Мы договорились с «Салаватом Юлаевым» о продлении контрактов с нападающими Петром Хохряковым и Владиславом Картаевым сроком на два сезона», — сказал Романов.

30-летний Хохряков в минувшем регулярном первенстве КХЛ провел 45 матчей и записал в свой актив 8 (3+5) очков. В Кубке Гагарина — 2020 форвард вышел в пяти матчах, где забил три гола.

В прошедшем сезоне Картаев сыграл 52 матча, в которых набрал 8 (6+2) баллов. В серии плей-офф против омского «Авангарда» воспитанник уфимского хоккея сыграл шесть встреч и заработал один балл за результативность при показателе полезности -2.

Напомним, ранее стало известно, что лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк покинет клуб по завершении контракта.