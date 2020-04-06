В России зарегистрировали экспресс-тест на коронавирус, дающий результат через 40 минут

Фото: Реальное время

Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Он способен определить наличие инфекции за 40 минут.

Как сообщает РБК, тест разработан группой компаний «Медико-биологический союз». Его точность составляет 94%. Эксперты надеются, что разработка повысит пропускную способность лабораторного оборудования и увеличит количество исследований в три раза и более.

Напомним, что на сегодняшний день в России насчитывается 6 343 случая заболевания.

