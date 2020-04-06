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В Казани посещаемость детсадов оказалась в 6 раз ниже прогнозируемой

12:36, 06.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани посещаемость детсадов оказалась в 6 раз ниже прогнозируемой
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В Казани закрылась часть детских садов, поскольку их посещаемость оказалась в 6 раз ниже запланированной. Предполагалось, что в дежурные группы будут продолжать ходить 6 тысяч детей, но в них оказалось не более 1 тысячи дошколят.

К концу недели в городе работала 41 дежурная группа в 26 детсадах. Ее посетили 368 детей, рассказали в казанском штабе по противодействию распространению коронавируса.

По вопросам зачисления в дошкольные учреждения можно будет обращаться после улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, что на время режима самоизоляции детские сады перешли на облегченный режим работы и принимают только детей, чьи родители обязаны продолжать ходить на работу.

ОбществоОбразование Татарстан
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