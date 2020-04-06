Судьи КХЛ недосчитались 250 тысяч рублей из-за досрочного завершения сезона

Хоккейные арбитры, обслуживающие матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), недосчитались около 250 тысяч рублей из-за досрочного завершения розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса. Об этом сообщил главный судья КХЛ Алексей Анисимов.

«Больше всего пострадали те, кто еще не является топ-арбитром, но на них рассчитывали во втором раунде. Они лишились примерно по 250 тысяч рублей, но это все условно», — сообщил Анисимов.

При этом он пока не знает, будут ли компенсированы данные финансовые потери арбитрам. Еще одной проблемой, по словам Анисимова, является привязка контрактов судей к объему работы в прошедшем плей-офф. Таким образом, возможно некоторые арбитры не смогут рассчитывать на повышение уровня зарплаты на следующий сезон.

Напомним, ранее КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса.