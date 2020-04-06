В Казани выставлен на продажу закрывшийся в начале года фитнес-клуб Hills

Владельцы закрывшегося в январе 2020 года фитнес-клуба Hills выставили помещения на продажу. Объект оценивается в 60 млн рублей.

В объявлении о продаже указано, что помещения можно использовать под магазин, офис или представительство, а также ресторан или фитнес. При этом среди преимуществ названы входящие в комплекс хамам и гималайская сауна.

Отдельно авторы объявления останавливаются на идущих сейчас переговорах с потенциальными арендаторами.

Ранее «Реальное время» писало о возможных причинах закрытия Hills Beauty Space. Клиентки фитнес-клуба жаловались на сгоревшую оплату услуг при переходе в «Планету Фитнес». Среди претензий также невозможность избавиться от купленных абонементов, навязывание кредитов и односторонние изменения условий договоров.