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Все новые случаи заболевания в Татарстане — завозные

10:42, 06.04.2020 2
Все новые случаи заболевания в Татарстане — завозные

Все новые 16 случаев заболевания коронавирусной инфекции в Татарстане имеют завозной характер. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилиля Галимова.

Заболевшие прибыли из Турции, Франции, Москвы, Московской области, Израиля, Доминиканской Республики, ОАЭ.

У 11 инфицированных заболевание проходит в бессимптомной или легкой форме, их состояние ближе к удовлетворительному. У пятерых состояние средней тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением, в том числе шесть человек на дому.

Все контакты этих людей отработаны сотрудниками Роспотребнадзора и Минздрава республики.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:51
    Кого все ещё пускают, понять не могу. Как их выпустили за границу?
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  • Анонимно 11:16
    Ну так то они во всем мире завозные, кроме китая!
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