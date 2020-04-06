Все новые случаи заболевания в Татарстане — завозные

Все новые 16 случаев заболевания коронавирусной инфекции в Татарстане имеют завозной характер. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилиля Галимова.

Заболевшие прибыли из Турции, Франции, Москвы, Московской области, Израиля, Доминиканской Республики, ОАЭ.

У 11 инфицированных заболевание проходит в бессимптомной или легкой форме, их состояние ближе к удовлетворительному. У пятерых состояние средней тяжести. Все находятся под медицинским наблюдением, в том числе шесть человек на дому.

Все контакты этих людей отработаны сотрудниками Роспотребнадзора и Минздрава республики.