Российский тренер отправил врачам 15 тонн дезинфицирующих средств

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отправил Министерству здравоохранения Северной и Южной Осетии 15 тонн дезинфицирующих средств. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Да, это правда, отправил. Сейчас такое время, надо поддерживать друг друга чем можем, если есть возможность. Сегодня у меня получилось. Каждый уважающий себя человек должен помогать близким», — сказал Тедеев.

Также тренер закупился медицинскими масками. Он подчеркнул, что приобрел их в ограниченном количестве и раздаст своим знакомым.

Отметим, что Тедеев является уроженцем Южной Осетии. В 1993 он стал победителем чемпионата Европы в категории до 90 кг. Тедеев занимает пост главного тренера страны с января 2016 года.