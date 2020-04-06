Самоизолированные казанцы придумали флешмоб с фонариками

Фото: кадр видео из соцсети

Казанцы на самоизоляции продолжают развлекать друг друга из окон квартир. Например, появился новый флешмоб — светить из окон фонариками.

Видео такого флешмоба в одном из дворов оказалось в соцсети. На кадрах видно, как сотни жильцов многоэтажки светят из окон фонариками, приветствуя друг друга.

«Люди придумали флешмоб. В 8.00 (вечера, — прим. ред.) включать фонарики из окон. Это очень классно, мне нравится», — комментирует автор видео.

Ранее в Казани люди на самоизоляции устроили дворовую дискотеку.

