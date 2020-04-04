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Соцсети: в Казани люди на самоизоляции устроили дворовую дискотеку — видео

08:08, 04.04.2020 2
Соцсети: в Казани люди на самоизоляции устроили дворовую дискотеку — видео

В соцсетях пользователи опубликовали видео своеобразной дискотеки, устроенной людьми на самоизоляции. Кто-то из жителей многоэтажки включил музыку во дворе дома.

Хиты прошлых лет звучали как минимум на весь двор. Судя по светомузыке и гирляндам в окнах, соседи активно поддерживали своеобразную «самоизоляционную дискотеку». Кое-кто даже покинул квартиры: на парковке видны несколько танцующих людей.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:59
    Вот таких надо изолировать, а не законопослушных граждан. А вот у меня пропал стул. Вчера ещё был, сегодня нету. Стоял у входной двери, было очень удобно пользоваться.
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  • Анонимно 10:41
    Ходить надо и стул придёт.
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