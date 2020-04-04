Соцсети: в Казани люди на самоизоляции устроили дворовую дискотеку — видео

В соцсетях пользователи опубликовали видео своеобразной дискотеки, устроенной людьми на самоизоляции. Кто-то из жителей многоэтажки включил музыку во дворе дома.

Хиты прошлых лет звучали как минимум на весь двор. Судя по светомузыке и гирляндам в окнах, соседи активно поддерживали своеобразную «самоизоляционную дискотеку». Кое-кто даже покинул квартиры: на парковке видны несколько танцующих людей.