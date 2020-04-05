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В Татарстане увеличат производство овощей

18:54, 05.04.2020
В Татарстане увеличат производство овощей
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В Татарстане планируют увеличить производство овощей, в том числе картофеля.

Такая задача поставлена в рамках работы оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой продукцией. Также это будет способствовать повышению обеспеченности регионов продукцией собственного производства.

В прошлом году в России было выращено более 7,5 млн тонн картофеля и 6,8 млн тонн других овощей, из них 5,5 млн тонн овощей открытого грунта. В этом году планируется увеличить объемы производства не менее чем на 25%, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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