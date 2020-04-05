В Казани установлен первый апрельский температурный рекорд

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера, 4 апреля, температура в Казани побила рекорд, зафиксированный 13 лет назад.

Это первый температурный показатель выше нормы в апреле.

По данным Гидрометцентра РТ, на метеостанции «Казань-Опорная» температура воздуха составила +16 градусов, на авиационной метеостанции «Казань-Аэропорт» — +15,7 градуса.



Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году, когда воздух на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» прогрелся до +15,2 градуса.

