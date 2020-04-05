В соцсетях появился мультфильм о том, как Минниханов ругает инопланетян, не соблюдающих самоизоляцию

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В соцсетях опубликован мультфильм, в котором к президенту Татарстана Рустаму Минниханову повторно прилетают инопланетяне с предложением возглавить «Организацию объединенных инопланетных наций».



По сюжету, глава республики начинает ругать гуманоидов за то, что те прилетают, несмотря на закрытые границы, и после посещения Китая не сидят на карантине.

После того как Минниханов отчитывает инопланетян, он звонит министру здравоохранения Татарстана Марату Садыкову и просит изолировать их в срочном порядке.

В конце ролика мультяшный Рустам Минниханов обращается к жителям республики, просит их не быть «зелеными человечками» и оставаться дома.

Ранее в соцсетях опубликовали мультик о том, что Минниханов отказался от поста председателя «Организации объединенных гуманоидных наций» из-за большого количества дел в Татарстане.

