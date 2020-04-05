В Нижнекамске планируют выпускать по 5 млн масок в месяц

В Нижнекамске резидент ТОСЭР компания «Айрон» с 18 апреля запустит производство масок.

Ожидается, что на производстве будут выпускать по 5 млн масок в месяц. Оборудование сейчас находится в одном из китайских аэропортов и уже 8 апреля прибудет в Россию.

На предприятии будет создано 10 рабочих мест, поставлять сырье для масок будет местный завод «Эластик», сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на прилавки торговых сетей вновь начинают поступать медицинские маски и антисептики.

