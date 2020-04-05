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Промышленность

В Нижнекамске планируют выпускать по 5 млн масок в месяц

14:49, 05.04.2020 1
В Нижнекамске планируют выпускать по 5 млн масок в месяц
Фото: pixabay.com

В Нижнекамске резидент ТОСЭР компания «Айрон» с 18 апреля запустит производство масок.

Ожидается, что на производстве будут выпускать по 5 млн масок в месяц. Оборудование сейчас находится в одном из китайских аэропортов и уже 8 апреля прибудет в Россию.

На предприятии будет создано 10 рабочих мест, поставлять сырье для масок будет местный завод «Эластик», сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на прилавки торговых сетей вновь начинают поступать медицинские маски и антисептики.

ПромышленностьОбществоМедицинаБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    И опять китайское оборудование))
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