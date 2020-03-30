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В Татарстане возвращаются в торговые сети медицинские маски и антисептики

17:03, 30.03.2020 3
В Татарстане возвращаются в торговые сети медицинские маски и антисептики

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что в Татарстане на прилавки торговых сетей вновь начинают поступать медицинские маски и антисептики.

Минпромторг РТ организовал производство масок в районах республики, подчеркнула она. Фазлеева добавила, что маски быстро раскупают, но они стали активнее поступать ретейлерам.

Предприятия, выпускающие антисептики, также перенастроились на большие объемы этой продукции.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    Возвращаются, но никак не вернутся??? Где это всё? В каких торговых сетях?
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  • Анонимно 30 мар
    Такой же вопрос ! Где они? Они сами выезжали в торговые точки ?
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  • Анонимно 30 мар
    Говорящая голова сказала что жизнь налаживать. Все в изобилии а вы не хотите видеть и верить.
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