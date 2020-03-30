В Татарстане возвращаются в торговые сети медицинские маски и антисептики

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева рассказала, что в Татарстане на прилавки торговых сетей вновь начинают поступать медицинские маски и антисептики.

Минпромторг РТ организовал производство масок в районах республики, подчеркнула она. Фазлеева добавила, что маски быстро раскупают, но они стали активнее поступать ретейлерам.

Предприятия, выпускающие антисептики, также перенастроились на большие объемы этой продукции.