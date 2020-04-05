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Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пятерых соседей

07:09, 05.04.2020 2
В Рязанской области мужчина расстрелял пятерых соседей
Фото: кадр видео СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязанской области 32-летний мужчина застрелил пятерых людей за то, что они разговаривали под его окнами. Подозреваемый задержан.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, убийство произошло 4 апреля около 22 часов в поселке Елатьма Касимовского района. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые разговаривали на улице под его окнами. После этого они поругались, в результате чего мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял четверых молодых людей и одну женщину. Все они скончались на месте.

Сейчас мужчина задержан и дает показания для проведения следственных действий. Сотрудники регионального СК России, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину произошедшего. Проводятся допросы свидетелей и обыски в доме подозреваемого. В ближайшее время СК намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:49
    Самоизоляция...
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  • Анонимно 08:37
    Пусть он скажет, что 22-х летняя убитая девушка хотела его изнасиловать - и ему ничего не оставалось, кроме как пресечь это "зверство".
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