В Рязанской области мужчина расстрелял пятерых соседей

Фото: кадр видео СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязанской области 32-летний мужчина застрелил пятерых людей за то, что они разговаривали под его окнами. Подозреваемый задержан.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, убийство произошло 4 апреля около 22 часов в поселке Елатьма Касимовского района. Мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые разговаривали на улице под его окнами. После этого они поругались, в результате чего мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял четверых молодых людей и одну женщину. Все они скончались на месте.



Сейчас мужчина задержан и дает показания для проведения следственных действий. Сотрудники регионального СК России, в том числе криминалисты ведомства, устанавливают полную картину произошедшего. Проводятся допросы свидетелей и обыски в доме подозреваемого. В ближайшее время СК намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.