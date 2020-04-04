В Татарстане выписали еще один штраф за нарушение самоизоляции

Вахитовский районный суд Казани штрафовал 49-летнего казанца на 15 тыс. рублей за нарушение режима изоляции.

Так, 3 апреля в два часа дня он находился в общественном месте не по месту пребывания (проживания). Справки от работодателя по форме у него при себе не было, как и специального СМС-разрешения.



При назначении административного наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, смягчающие административную ответственность обстоятельства, сообщает пресс-служба Вахитовского суда Казани.

Вчера казанский суд оштрафовал еще одного местного жителя за прогулку вдоль реки Казанки.