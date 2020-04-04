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В Татарстане выписали еще один штраф за нарушение самоизоляции

16:36, 04.04.2020 3
В Татарстане выписали еще один штраф за нарушение самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

Вахитовский районный суд Казани штрафовал 49-летнего казанца на 15 тыс. рублей за нарушение режима изоляции.

Так, 3 апреля в два часа дня он находился в общественном месте не по месту пребывания (проживания). Справки от работодателя по форме у него при себе не было, как и специального СМС-разрешения.

При назначении административного наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, смягчающие административную ответственность обстоятельства, сообщает пресс-служба Вахитовского суда Казани.

Вчера казанский суд оштрафовал еще одного местного жителя за прогулку вдоль реки Казанки.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    А бесплатные антисептики за сутки на остановках транспорта, у входов в магазины не появились?

    Люди за сутки так и вынуждены набирать врассыпную фрукты и овощи? За прошедшие сутки так и не была дана команда продавать в упакованном взвешенном виде?

    За сутки появились данные - какое количество дворов было обработано?
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  • Анонимно 04 апр
    Странный суд, вроде чрезвычайное положение не объявляли. У нас вроде самоизоляция, а не карантин. Тут похоже не на право, а на бесправие. Пусть тогда президент РТ объявляет чрезвычайное положение, тогда хватайте людей. Путин, кстати, ничего такого не объявляли. А судья, наверное, тоже заканчивал тбилисский институт.......
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  • Анонимно 04 апр
    Ну не с детей же собирать на детских площадках
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