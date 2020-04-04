Ак Барс Банк доставляет пенсии пожилым клиентам в Татарстане

Банк выступил с социальной инициативой и начал доставлять пенсии домой клиентам банка старше 65 лет, проживающим в Татарстане. Такая возможность особенно востребована среди пожилых людей, которые не используют банковские

карты. Сотрудники кол-центра начали обзванивать клиентов и уточнять необходимость получения денег. Также пенсионеры могут самостоятельно обратиться за получением пенсии на руки, позвонив по телефону кол-центра банка 8-800-200-53-03.



По оценкам банка, в получении пенсии на руки потенциально нуждаются порядка 25 тысяч пенсионеров, основное число которых проживает в Казани и Набережных Челнах.



К клиентам выезжает бригада в составе двух работников банка в сопровождении сотрудника службы безопасности. Представители банка выдают пенсионеру денежные средства напрямую после предъявления паспорта и берут роспись о получении денег.



Сотрудники банка соблюдают все нормы санитарной безопасности. При визите проводится инструктаж о правилах поведения в период распространения

коронавируса.



Ранее Ак Барс Банк присоединился к благотворительной акции «Мы вместе» по

сбору средств на доставку продуктов пожилым жителям Татарстана через благотворительный фонд «Ак Барс Созидание».

