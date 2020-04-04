К концу апреля количество выпускаемых в РТ санитайзеров достигнет 5 млн

Предприятие «Аромат», которое взяло на себя увеличение объемов производства дезинфицирующих средств, увеличило выпуск гигиенических гелей до 2,6 млн штук. Об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.



По словам министра, завод расширяет производственные линии. К концу апреля количество выпускаемых санитайзеров достигнет 5 млн. Кроме того, обсуждается вопрос выпуска дезинфекторов для обработки поверхностей, оборудования и кожных антисептиков рядом других предприятий республики, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее в Татарстане два предприятия расширили производство антисептиков.

