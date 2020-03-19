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Два предприятия в Татарстане расширили производство антисептиков

12:45, 19.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
Два предприятия в Татарстане расширили производство антисептиков
Фото: pxhere.com

В Татарстане два предприятия расширили производство антисептиков, об этом рассказала в ходе брифинга пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Она добавила, что штаб по предупреждению распространения коронавируса в РТ создал официальный аккаунт в «Инстаграме». Там публикуется вся информация, связанная с эпидемиологической обстановкой в Татарстане.

Также Галимова сообщила, что в Татарстан и другие регионы направят порядка 700 тыс. на мероприятия против коронавируса.

Ранее в казанском Кремле объяснили, почему детсады не закрываются на карантин.

ОбществоМедицина Татарстан
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