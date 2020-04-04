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В аэропорту Казани полицейские задержали пассажира с наркотиком в кроссовке

10:39, 04.04.2020
В аэропорту Казани полицейские задержали пассажира с наркотиком в кроссовке

В казанском аэропорту сотрудники задержали пассажира, вылетающего из столицы РТ. При досмотре при нем обнаружили пакетик с наркотиками.

Сообщается, что 28-летний житель Мамадышского района показался подозрительным сотрудникам полиции. Его решили досмотреть более тщательно. В результате обнаружили в кроссовке пакетик с веществом белого цвета.

Предварительный анализ показал, что мужчина пытался провезти мефедрон.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот запрещенных веществ», передает «Комсомольская правда».

Ранее в Казани полиция задержала наркокурьеров с шестью видами запрещенных веществ.

Общество Татарстан
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