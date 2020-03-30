В Казани полиция задержала наркокурьеров с шестью видами запрещенных веществ — видео

Фото: кадр видео МВД РТ

В Казани инспекторы ГИБДД задержали на одном из стационарных постов полиции водителя и пассажирку автомобиля «Тойота Аллион». В их автомобиле были обнаружены шесть видов наркотиков.

Как сообщает МВД РТ, автомобиль остановили для проверки документов. За рулем оказался 40-летний житель Новосибирска. Пассажиркой оказалась его землячка.

При проверке документов инспекторы заметили, что мужчина сильно нервничает и ведет себя подозрительно. Автомобиль было решено досмотреть. Под сиденьем водителя были обнаружены два свертка с надписью «300», в багажном отсеке — девять полимерных пакетов с веществом разных цветов, а также свертки с надписью «200 меф». В сумке был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

Экспертиза показала, что у молодых людей оказалось 592,3 гр. гашиша, 227,1 гр. кокаина, 2017,8 гр. амфетамина, 1026,6 гр. МДМА, 395,7 гр. мефедрона и 0,06 гр. ЛСД. Всего было обнаружено и изъято 4259,56 грамма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ведется расследование.

