«Победа» вернет деньги за отмененные рейсы через год

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания «Победа» вернет деньги клиентам за отмененные рейсы через личный кабинет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически на счет в личном кабинете на pobeda.aero. Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс «Победы». Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счет клиента», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что авиакомпания «Победа» отменила все рейсы с 1 апреля.

Ранее «Реальное время» сообщало, как вернуть билеты и отменить бронирования гостиниц в Европе из-за пандемии COVID-19.

