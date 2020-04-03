Роспотребнадзор Татарстана потребовал закрыть гостиницу «Регина»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану составило в отношении ИП Скоблионок Р.М., которая владеет гостиницей «Регина», административный протокол и потребовало закрыть предприятие.

Накануне в гостинице «Регина» в Лаишевском районе РТ проживало 37 человек, несмотря на ограничения. При этом никто из постояльцев отеля не предоставил документы, подтверждающие, что они проживают по служебной необходимости. Также выяснилось, что они собрались в гостинице для проведения досуга.



В связи с этим материалы проверки были направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности гостинцы «Регина». В отношении постояльцев также составят протоколы и привлекут их к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее судебные приставы Казани приостановили деятельность камерного театра «Сдвиг». По данным УФССП по РТ, театр проводил мероприятия с присутствием граждан. На момент проверки надзорным ведомством в помещении находились 17 посетителей, что нарушало режим самоизоляции.