Вася Ложкин нарисовал кота в тюбетейке для Казани

Ярославский художник Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей Куделин) нарисовал для Казани картину, на которой изображен кот в тюбетейке. Других подробностей пока нет.

«Нарисовал уже давно для казанского Бармузея. Когда заведение откроется, там его и увидите», — сказал сам художник.

«Бармузей Васи Ложкина» должен открыться в мае, но открытие может быть перенесено из-за распространения коронавируса, сообщает Kazancat.ru.

Напомним, в декабре прошлого года в казанской Галерее современного искусства открылась выставка Васи Ложкина «Восход нового солнца!». Подробнее — в репортаже «Реального времени».