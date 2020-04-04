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Вася Ложкин нарисовал кота в тюбетейке для Казани

05:31, 04.04.2020
Вася Ложкин нарисовал кота в тюбетейке для Казани
Фото: realnoevremya.ru

Ярославский художник Вася Ложкин (настоящее имя — Алексей Куделин) нарисовал для Казани картину, на которой изображен кот в тюбетейке. Других подробностей пока нет.

«Нарисовал уже давно для казанского Бармузея. Когда заведение откроется, там его и увидите», — сказал сам художник.

«Бармузей Васи Ложкина» должен открыться в мае, но открытие может быть перенесено из-за распространения коронавируса, сообщает Kazancat.ru.

Напомним, в декабре прошлого года в казанской Галерее современного искусства открылась выставка Васи Ложкина «Восход нового солнца!». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

ОбществоКультура Татарстан
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