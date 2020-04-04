В Зеленодольском районе Татарстана волонтеры начали помогать в получении разрешения на выход из дома

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана доставкой продуктов и медикаментов пожилым людям занимаются более 300 волонтеров. Также помогают в регистрации в SMS-сервисе и получении пропуска на выход из дома, сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.



«Мы чувствуем ответственность перед нашими одинокими пожилыми людьми, ведь они уже потрудились за то, чтобы мы жили в таких благоприятных условиях. Кто, если не мы? Любая их просьба — это предмет к действию. Если просят помочь с регистрацией и получением разрешения, конечно же мы не отказываем. Наша помощь может быть гораздо обширнее. Призываем остальных волонтеров не зацикливаться только на одном», — говорит волонтер Азат Сиразиев.

Ранее сообщалось, что в Челнах к волонтерам присоединились байкеры.