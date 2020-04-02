В Челнах к волонтерам присоединились байкеры

В Набережных Челнах к волонтерам присоединились байкеры. Они занимаются доставкой продуктов к одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам.

17 байкеров помогают инвалидам и пенсионерам, находящимся на самоизоляции. В штабе волонтеров ОНФ они получают перчатки и медицинские маски, а после они направляются в магазины за покупками. Это значительно ускоряет передвижение и доставку необходимого, передает rt-online.ru.



Ранее председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов зарегистрировался в качестве волонтера для помощи в доставке продуктов и медикаментов пожилым людям.

