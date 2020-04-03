Жителя Нижнекамска подозревают в распространении порнографии

20-летний житель Нижнекамска задержан по подозрению в распространении порнографической видеозаписи, на которой запечатлен несовершеннолетний младше 14 лет. Об этом «Реальному времени» сегодня сообщил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



Упомянутая выше запись была размещена в одном из мессенджеров еще в январе 2020 года, после чего силовики возбудили дело и занялись поиском распространителя порно.

В результате на днях подозреваемый был задержан и уже признал свою причастность к размещению записи. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о его аресте.