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Фазлеева: строительная отрасль в Татарстане продолжает работу

15:26, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Фазлеева: строительная отрасль в Татарстане продолжает работу
Фото: realnoevremya.ru

Строительная отрасль в Татарстане продолжает свою работу, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Также приостановка деятельности не касается сельхозпредприятий.

Кафе и рестораны в условиях самоизоляции продолжают свою работу в формате доставки или еды навынос. «На сегодня проблем с курьерской доставкой не отмечено», — подчеркнула вице-премьер РТ.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как предприятиям, продолжающим деятельность во время режима самоизоляции, выстраивать работу.

ОбществоВласть Татарстан
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