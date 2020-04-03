Фазлеева: строительная отрасль в Татарстане продолжает работу

Строительная отрасль в Татарстане продолжает свою работу, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Также приостановка деятельности не касается сельхозпредприятий.

Кафе и рестораны в условиях самоизоляции продолжают свою работу в формате доставки или еды навынос. «На сегодня проблем с курьерской доставкой не отмечено», — подчеркнула вице-премьер РТ.



Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как предприятиям, продолжающим деятельность во время режима самоизоляции, выстраивать работу.