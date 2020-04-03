Фазлеева: строительная отрасль в Татарстане продолжает работу
Строительная отрасль в Татарстане продолжает свою работу, заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Также приостановка деятельности не касается сельхозпредприятий.
Кафе и рестораны в условиях самоизоляции продолжают свою работу в формате доставки или еды навынос. «На сегодня проблем с курьерской доставкой не отмечено», — подчеркнула вице-премьер РТ.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как предприятиям, продолжающим деятельность во время режима самоизоляции, выстраивать работу.ОбществоВласть Татарстан
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