Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как организовывать работу на предприятиях со следующей недели
Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как организовывать работу на предприятиях, которые возобновляют работу со следующей недели.
Так, в перечень мер входят:
- Обязательный контроль температуры при приходе на работу и — желательно — каждые четыре часа.
- При обнаружении лиц с признаками заболевания вызвать врача и изолировать больного. Помещение для этого должно быть предусмотрено.
- Обеспечить весь персонал организации масками, в том числе и в пути на работу.
- По возможности предусмотреть вахтовый транспорт, который будет регулярно обрабатываться.
- Маски должны меняться каждые три часа.
- Обеспечить дистанцирование всех работников на 1,5 метра, в том числе в столовых, зонах отдыха и курилках.
- Обеспечить обеззараживание воздуха во всех местах пребывания сотрудников с помощью бактерицидных излучателей.
- Иметь постоянных запас бактерицидных средств. Дезинфицировать оборудование и другие поверхности не менее трех раз в день. Обязательно протирать ручки дверей, перила, кнопки лифтов, столы и стулья.
- Проверять гигиену рук сотрудников. Иметь одноразовые полотенца или сушилки.
- Проветривать помещения регулярно. Запретить использование кондиционеров.
- По окончании рабочей смены обеспечить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
- Перевод всех совещании в онлайн-режим.
Ранее сообщалось, что в Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидемиологической обстановки.
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