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Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как организовывать работу на предприятиях со следующей недели

15:25, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как организовывать работу на предприятиях со следующей недели
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана рассказал, как организовывать работу на предприятиях, которые возобновляют работу со следующей недели.

Так, в перечень мер входят:

  • Обязательный контроль температуры при приходе на работу и — желательно — каждые четыре часа.
  • При обнаружении лиц с признаками заболевания вызвать врача и изолировать больного. Помещение для этого должно быть предусмотрено.
  • Обеспечить весь персонал организации масками, в том числе и в пути на работу.
  • По возможности предусмотреть вахтовый транспорт, который будет регулярно обрабатываться.
  • Маски должны меняться каждые три часа.
  • Обеспечить дистанцирование всех работников на 1,5 метра, в том числе в столовых, зонах отдыха и курилках.
  • Обеспечить обеззараживание воздуха во всех местах пребывания сотрудников с помощью бактерицидных излучателей.
  • Иметь постоянных запас бактерицидных средств. Дезинфицировать оборудование и другие поверхности не менее трех раз в день. Обязательно протирать ручки дверей, перила, кнопки лифтов, столы и стулья.
  • Проверять гигиену рук сотрудников. Иметь одноразовые полотенца или сушилки.
  • Проветривать помещения регулярно. Запретить использование кондиционеров.
  • По окончании рабочей смены обеспечить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
  • Перевод всех совещании в онлайн-режим.

Ранее сообщалось, что в Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидемиологической обстановки.

Общество Татарстан
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