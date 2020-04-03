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Кремль назвал условие сокращения апрельских нерабочих дней в России

14:59, 03.04.2020

В России сокращение режима нерабочих дней станет возможным в случае, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, заявили в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пока сохраняется угроза эпидемии, выходные будут продолжаться. Он добавил, что во вчерашнем обращении Путин имел в виду общий фон.

«И руководители регионов, губернаторы, смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или, наоборот, более мягких», — передает «РИА Новости» его слова.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к нации. Отметим, что это было второе обращение к россиянам за восемь дней. В частности, Путин заявил, что нерабочие выходные продлены до конца апреля, а также расширяются полномочия глав регионов.

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