РФС обратился в полицию по факту кражи экипировки сборной России

Фото: Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Российский футбольный союз (РФС) обратился в полицию по факту кражи экипировки национальной сборной со склада в Москве.

«Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций», — сказали «РИА Новости» в службе коммуникаций РФС.

Источники сообщают, что пропажа экипировки произошла еще в конце марта. Инвентаризация выявила ущерб в 3 миллиона рублей. В полиции уже завели уголовное дело факту кражи.



Несмотря на пропажу экипировки, в РФС заверили, что смогут обеспечить национальную команду всей необходимой формой.

Напомним, ранее портал Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии новой формы сборной России по футболу от компании Adidas.

