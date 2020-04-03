РФС обратился в полицию по факту кражи экипировки сборной России
Российский футбольный союз (РФС) обратился в полицию по факту кражи экипировки национальной сборной со склада в Москве.
«Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: подтрусники, футболки, сланцы, шорты, одна сетка для мячей — всего пара десятков позиций», — сказали «РИА Новости» в службе коммуникаций РФС.
Источники сообщают, что пропажа экипировки произошла еще в конце марта. Инвентаризация выявила ущерб в 3 миллиона рублей. В полиции уже завели уголовное дело факту кражи.
Несмотря на пропажу экипировки, в РФС заверили, что смогут обеспечить национальную команду всей необходимой формой.
Напомним, ранее портал Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографии новой формы сборной России по футболу от компании Adidas.
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