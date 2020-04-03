Назначен врио главы Камчатского края
Временно исполняющим обязанности главы Камчатского края назначен Владимир Солодов, который ранее возглавлял правительство Якутии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина по собственному желанию. Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее Владимир Илюхин объявил об отставке по собственному желанию.Общество
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