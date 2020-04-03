Эффективность самоизоляции будет понятна через неделю — мнение главного вирусолога РТ

Фото: кадр прямого эфира

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РТ Халит Хаертынов в прямом эфире в «Инстаграм» заявил, что стадию эпидемиологических процессов можно будет определить спустя одну-две недели самоизоляции.

«Не зря президент объявил о продлении каникул до 30 апреля. Думаю, что через одну-две недели станет более понятно, на какой стадии эпидемических процессов мы находимся и следует ли прекращать карантинные мероприятия», — пояснил Хаертынов.

Ранее Хаертынов рассказал, что до сих пор лекарства от коронавируса нет, но есть препараты, которые проявляют в отношении вируса «определенную активность».

