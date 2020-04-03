Главный вирусолог РТ: пока лекарства от коронавируса нет

Фото: кадр прямого эфира

Главный инфекционист Минздрава РТ Халит Хаертынов провел прямой эфир для подписчиков в «Инстаграм».

Хаертынов рассказал, что до сих пор лекарства от коронавируса нет. Эта проблема касается многих вирусов, генетический материал которых представлен рибонуклеиновой кислотой. При этом есть препараты, которые проявляют «определенную активность» и используются для лечения больных с доказанной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что сегодня стало известно о шести новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Татарстане.

