Эксперты прогнозируют банкротство и разорение рынка вторичного жилья в РТ через месяц

Полная самоизоляция серьезно ударила по основному сегменту недвижимости: не работают 90% риелторов. Как результат — вторичный рынок остановился. Цены замерли, а объем продаж значительно упал, почти на 90%, потому что агенты недвижимости не могут работать, отметил президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

— Вторичное жилье — это основа рынка недвижимости. К тому же многие покупатели «первички» продают жилье уже как «вторичку». Сделки в этом сегменте практически остановлены: чтобы провести электронную регистрацию, надо подать согласие на сделку в бумажном виде в МФЦ, а МФЦ все закрыты. Единственная возможность зарегистрировать вторичное жилье — по ипотеке Сбербанка, там проходит электронная регистрация, — пояснил Андрей Савельев.

Он считает, что, «если такой режим продлится еще 2—3 недели, до месяца, многие компании на рынке недвижимости перестанут существовать». Это максимальный срок, который могут протянуть участники рынка недвижимости.

«Если будет решение, которое позволит продавцам на вторичном рынке работать онлайн и совершать электронные сделки, то сегмент как-то оживет», — отметил Савельев.

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