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Путин выступит с новым обращением к россиянам

13:03, 02.04.2020
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сделает сегодня еще одно обращение к нации.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление запланировано после 16.00 2 апреля.

Это второе обращение Путина к россиянам за восемь дней.

Содержание обращения не уточняется, пишут «Ведомости».

Напомним, Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам 25 марта из-за ситуации с коронавирусом предложил меры поддержки граждан и предприятий МСП. В частности, глава государства предложил увеличить пособие по безработице, предусмотреть каникулы по потребительским кредитам, ввести мораторий на банкротство предприятий.

Также глава государства тогда объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, с сохранением заработной платы.

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