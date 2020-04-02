Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сделает сегодня еще одно обращение к нации.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, выступление запланировано после 16.00 2 апреля.
Это второе обращение Путина к россиянам за восемь дней.
Содержание обращения не уточняется, пишут «Ведомости».
Напомним, Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам 25 марта из-за ситуации с коронавирусом предложил меры поддержки граждан и предприятий МСП. В частности, глава государства предложил увеличить пособие по безработице, предусмотреть каникулы по потребительским кредитам, ввести мораторий на банкротство предприятий.
Также глава государства тогда объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, с сохранением заработной платы.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым