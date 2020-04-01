Сервис для оформления СМС-пропусков для выхода из дома разработали «Ак Барс Банк» и Минцифры РТ

Новый сервис оформления спецпропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции в Татарстане является совместной разработкой подведомственного Минцифре РТ Центра цифровой трансформации и «Ак Барс Банка».

В частности, система SMS-информирования развернута в приватном облаке ABCloud, созданным в прошлом году «Ак Барс Банком» в кооперации с группой компаний «Татнефть». Кроме того, на горячей линии системы задействованы 200 сотрудников колл-центра Ак Барс Банка.

В ближайшее время будет запущен функционал регистрации в веб-интерфейсе, а также интерфейс проверки кодов для контролирующих организаций.

Напомним, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин подробно рассказывал о работе этой системы.