Меняйте валюту не выходя из дома быстро и надежно в интернет-банке или мобильном приложении Банка Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Развитие сервисов дистанционного банковского обслуживания Банка Казани позволяет не только совершать операции по покупке и продаже доллара, евро и фунтов стерлингов без посещения отделения банка, но и обменивать валюту по более выгодному курсу.

Пользование интернет-банком или мобильным приложением позволяет в считанные минуты обменять валюту без взимания комиссии из любой точки планеты в удобное для вас время. Большим преимуществом безналичного обмена валюты является также то, что деньги зачисляются сразу на ваш счет, а не выдаются наличными из кассы.

Как осуществлять безналичный обмен валюты в интернет-банке (18+) и мобильном приложении (18+):

— Если вы являетесь клиентом банка, вам нужно зайти в интернет-банк или мобильное приложение. В разделе «Переводы» выбрать «Обмен валюты». Вам будет предложен выбор счетов в интересующей вас валюте для зачисления денежных средств. Если счета на данный момент у вас нет, то его можно открыть онлайн, кликнув по кнопке «Открыть новый счет онлайн», где вы автоматически перейдете на страницу для подачи заявки на открытие счета.

— Если у вас нет карты банка, то заказать ее можно онлайн на сайте: cards.bankofkazan.ru.

Сохраняется возможность обмена валюты и в отделениях Банка Казани, ознакомиться с графиком работы отделений можно на сайте. Банк настоятельно рекомендует реже выходить из дома и пользоваться онлайн-сервисами, ведь это так удобно, быстро и безопасно!

В интернет-банке или мобильном приложении можно совершать не только операции по покупке и продаже валюты, но и оперативно, а самое главное без комиссии оплатить налоги, штрафы, интернет, ЖКУ или перевести деньги с карты на карту по реквизитам банка.

Напомним вам, что в интернет-банке или мобильном приложении более выгодно оформлять вклады. Так, при оформлении вклада «Городской стабильный» или «ВИП-Миллениум» ставка выше на 0,25% годовых. Также можно, не выходя из дома, открыть текущий счет «Доходный» — продукт, позволяющий получать доход на остаток размещенных на нем средств.

Получить консультацию по услугам Банка Казани вы всегда можете в отделениях Банка Казани, по телефону 8 (800) 77-518-77 или на сайте через форму обратной связи.

ООО КБЭР «Банк Казани»



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