ВЭФ предрек снижение роста российской экономики из-за цен на нефть

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти заявил, что низкие цены на нефть, а также общее падение мирового спроса на нефтепродукты снизят прогнозы России на рост экономики в 2020 году, несмотря на то, что в стране менее тяжелая ситуация с коронавирусом, чем в Европе.

«Что касается России, то пока что вспышка COVID-19 кажется там менее тяжелой, чем в других странах... Экономика страны при этом по-прежнему в значительной степени зависит от нецифровых отраслей промышленности, а также от экспорта полезных ископаемых. Низкие цены на нефть в сочетании со слабым мировым спросом, безусловно, снизят перспективы и для России, даже если распространение вируса в настоящее время происходит медленнее, чем в Западной Европе», — отметил эксперт.

Экономист обратил внимание на то, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже понизила темпы роста российской экономики в 2020 году с 1,6% до 1,2%, передает «РИА Новости».

Падение спроса на нефтепродукты связано с пандемией коронавируса, поскольку страны, стремясь замедлить распространение болезни, закрывают границы и ограничивают передвижение по миру.

Ранее бывший министр экономики РФ Яков Уринсон в беседе с «Реальным временем» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в России. По его словам, на поддержку бизнеса власти могут направить $100 млрд.