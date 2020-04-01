В Самаре задержали жительницу Татарстана по подозрению в краже 1,8 млн рублей у кассира банка

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Самаре задержали жительницу Татарстана по подозрению в краже 1,8 млн рублей у кассира банка. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как сообщает пресс-служба МВД России, в январе подозреваемая обратилась к кассиру банка под предлогом приобретения $2 тысяч, однако кассир пояснила, что требуемой суммы в настоящее время в кассе нет. Женщина попросила у банковского работника телефон для получения информации, и в тот же день злоумышленница позвонила ей и сообщила, что она является ясновидящей и видит, что на женщину наложена порча, после чего предложила встретиться.

Несколько дней пострадавшая встречалась с двумя женщинами, одна из которых представлялась ясновидящей, а другая той, на которую якобы наложили порчу. На очередной встрече подозреваемая сказала, что для проведения обряда ей необходима крупная сумма в рублях и долларах.

Далее кассир взяла из банка 600 тыс. рублей и $20 тыс. долларов. По указанию злоумышленниц пострадавшая передала им сумку с деньгами, а сама под предлогом проведения обряда отправилась обходить жилой дом. Вернувшись к тому же месту, она увидела, что женщин и денег там нет. Общая сумма похищенных денег составила более 1,8 млн рублей.

В итоге в Самаре сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Оренбургское» задержали 57-летнюю ранее судимую жительницу Татарстана. Сейчас идут поиски второй женщины.