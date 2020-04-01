Новости общества

17:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России заболеваемость коронавирусной инфекцией за сутки выросла на 18,8%

19:58, 01.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России заболеваемость коронавирусной инфекцией за сутки выросла на 18,8%
Фото: realnoevremya.ru

В России заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за сутки на 18,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Заболеваемость зафиксирована в 75 российских регионах, 440 случаев — прирост за последние сутки. Таким образом, остаются всего лишь 10 регионов, где еще не зарегистрировано заболевания COVID-19.

По данным Голиковой, наибольший уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области, передает ТАСС.

Среди зарегистрированных случаев больше всего — привозных, уточнила вице-премьер.

Всего в России выявлено 2 777 случаев инфицирования. 24 человека умерли в результате заболевания, 109 выздоровели.

ОбществоВластьМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров