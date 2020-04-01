В России заболеваемость коронавирусной инфекцией за сутки выросла на 18,8%
В России заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за сутки на 18,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Заболеваемость зафиксирована в 75 российских регионах, 440 случаев — прирост за последние сутки. Таким образом, остаются всего лишь 10 регионов, где еще не зарегистрировано заболевания COVID-19.
По данным Голиковой, наибольший уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Москве, Коми, Бурятии, Санкт-Петербурге и Московской области, передает ТАСС.
Среди зарегистрированных случаев больше всего — привозных, уточнила вице-премьер.
Всего в России выявлено 2 777 случаев инфицирования. 24 человека умерли в результате заболевания, 109 выздоровели.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым