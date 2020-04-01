Казанские водители помогли врачам обслужить более 3 тыс. вызовов на дом

В Казани в рамках проекта «Яндекса» «Помощь рядом» водители помогли врачам обслужить более 3 тыс. вызовов на дом.

Проект запустили 4 дня назад. Казань стала первым городом, где его запустили.

Количество вызовов врачей на дом увеличилось более чем в два раза. Водители такси помогают врачам сэкономить время на дорогу и справиться с повышенной нагрузкой. Медики могут воспользоваться сервисом бесплатно.

Для помощи врачам компания сформировала отдельный автопарк. Водители подключаются к нему по собственному желанию и в это время не могут выполнять обычные заказы.

Все задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, водители — медицинское обследование. Сейчас все поездки медицинского персонала оплачивает «Яндекс», сообщает пресс-служба компании.