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С завтрашнего дня в Челнах ужесточается режим самоизоляции

17:49, 01.04.2020
С завтрашнего дня в Челнах ужесточается режим самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

С завтрашнего дня, со 2 апреля, власти Набережных Челнов ужесточают режим самоизоляции, сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«Это не карательные, никакие другие иные формы. Это просто необходимость. Чем более строго, жестче мы будем проводить у себя дома определенный санитарный период — самоизоляцию, тем быстрее мы выйдем в нормальный производственный, жизненный ритм», — отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что сейчас более 950 человек еще остаются на двухнедельном карантине дома. Однако в ходе проверок людей, вынужденных соблюдать карантин после прибытия из-за границы, выявлено: более 20 из них отсутствовали дома.

Напомним, вчера исполком Челнов объявил, что с 7 часов утра 1 апреля город закрывается для свободного въезда и выезда автомобилей. По словам пресс-секретаря мэрии автограда Риммы Мухаметзяновой, такие меры вводятся для тех, кто недостаточно сознателен для соблюдения введенного режима и решает съездить в лес, в гости, погулять в соседний город. Все передвижения дальше собственного комплекса теперь должны быть зарегламентированы.

ОбществоВласть Татарстан
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