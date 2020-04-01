«Уфа» сократила зарплаты футболистам из-за коронавируса

Футболисты «Уфы» согласились на сокращение своей заработной платы на время пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

Функционер не стал уточнять размеры понижения зарплат игроков, но он заявил, что такое решение было принято уже в марте.

При этом Газизов подчеркивает, уменьшение может затронуть не только 1—2 месяца, а весь годовой размер оплаты труда.

«Эта тема очень деликатная, и вопрос не только апреля. Это же не значит, что мы в апреле не заплатим, а дальше уже все вернется. Нет, этого не случится. Давайте говорить открыто: эти изменения должны быть на длительный срок — не исключаю, что до конца года. Месяц — хорошая тема, но не спасительная», — сказал Газизов.

Несмотря на это, он не исключает возможности компенсации затрат футболистам после стабилизации ситуации с пандемией в стране.

Ранее РФС объявил о приостановке проведения чемпионатов России по футболу до 10 апреля. Однако срок может быть продлен на неопределенное время. Отметим, что накануне «Уфа» продлила карантин для своих футболистов до 30 мая.