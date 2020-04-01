Полицейские задержали казанца, продававшего медицинские маски по завышенной цене

Оперативники УЭБиПК МВД по Татарстану задержали жителя Казани. Он подозревается в незаконной предпринимательской деятельности и обращении незарегистрированными медицинскими изделиями.

Правоохранители получили оперативную информацию о том, что неустановленная группа лиц ввозит медицинские маски на территорию Казани и продает их оптовыми партиями, по завышенной цене.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при реализации 10 тыс. медицинских масок на общую сумму 445 тыс. рублей с поличным был задержан нигде не работающий ранее судимый 35-летний житель Казани.

Всего полицейские изъяли у фигуранта 52,5 тыс. медицинских масок, а также 1,5 млн рублей.

Задержанный пояснил, что медицинские маски он приобрел с целью их дальнейшей реализации по завышенной цене. Поиск продавцов и потенциальных покупателей осуществлял посредством сети Интернет, а также различных мессенджеров и сервисов бесплатных объявлений.

Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ, а также правонарушения, связанного с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности (ст. 14.1 КоАП РФ).

Кроме того, мероприятия по выявлению фактов незаконной реализации незарегистрированных медизделий, в том числе контрафактных и несертифицированных товаров, пользующихся повышенным спросом в период проведения карантинных мероприятий, направленных на защиту от коронавирусной инфекции, продолжаются.