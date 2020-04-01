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В Минцифре Татарстана объяснили взимание платы за СМС-пропуск

16:08, 01.04.2020 4
В Минцифре Татарстана объяснили взимание платы за СМС-пропуск
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин объяснил, почему некоторые пользователи столкнулись с проблемой взимания платы за СМС-пропуск.

Он уточнил, что взимать плату за такие сообщения операторы не имеют права и делать этого не будут.

Хайруллин отметил, что подобная ситуация могла возникнуть с оператором «Теле2» и до того момента, как компания получила постановление правительства.

«Кстати, телефон с системой «Андроид» выдает сообщение, если вы посылаете СМС на короткий номер: «Имейте в виду, что отправка сообщения на короткий номер может быть платной» — так устроен «Андроид», — заверил министр.

Напомним, получить специальное СМС нужно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, а также для доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам или оказания им помощи.

ОбществоВластьТехнологии Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    А вот у меня обычная нокиа, черненькая звонилка. Мне теперь уже никак из квартиры не выйти?
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    Анонимно 08:31
    тормоз а смс она не принимает?
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  • Анонимно 07:39
    и это правильно умри но отнесись к этому с пониманием
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  • Анонимно 15:33
    А зачем во время самоизоляции возить детей в образовательные организации?
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