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«Интерфакс» для поддержки бизнеса анонсировал бесплатный доступ к «СПАРКу»

15:55, 01.04.2020
«Интерфакс» для поддержки бизнеса анонсировал бесплатный доступ к «СПАРКу»
Фото: facebook.com/pg/SparkInterfax

Группа «Интерфакс» пообещала предоставить малому и среднему бизнесу свободный доступ к системе «СПАРК» в связи с давлением, которое предприниматели испытывают в условиях режима самоизоляции.

Бесплатный доступ представители МСБ смогут получать на две недели с момента оформления и подтверждения заявки, сообщили в «Интерфаксе».

Замгендиректора «Интерфакса» Роман Лаба, возглавляющий проект «СПАРК», подчеркнул, что именно сегодня предпринимателям необходимо быстро узнавать об изменениях у контрагентов и следить за рынком. Также компании вынуждены переводить сотрудников на удаленную работу.

«Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе «СПАРК-Интерфакс». Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами», — заявил Лаба.

Он подчеркнул, что сервис продолжит работать в режиме 24/7. Весь функционал системы по-прежнему будет доступен и в мобильном приложении.

По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему «СПАРК» для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса.

БизнесАналитика
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