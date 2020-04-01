«Крылья Советов» могут быть ликвидированы из-за долгов

Футбольный клуб «Крылья Советов» близок к ликвидации из-за долговых обязательств. Об этом стало известно по итогам проверки Счетной палаты Самарской области.

Проверка показала, что бюджет «Крыльев Советов» на 80% зависит от областных средств. При этом расходы на содержание клуба постоянно растут, а найти частных спонсоров и инвесторов так и не удалось.

Аудиторы отмечают, размер долгов «Крыльев» уже четвертый год превышает стоимость всего имущества. У клуба увеличилось количество активов, но стоимость чистых активов остается отрицательной. По законодательству, такое состояние дел в профессиональном клубе может привести к принудительной ликвидации.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Крылья Советов» под руководством тренера Миодрага Божовича набрали 22 очка в 22 турах и занимают 15 строчку в турнирной таблице.