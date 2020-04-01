В Казани водитель Mitsubishi получил сотрясение мозга и переломы позвонков, врезавшись в забор

Во вторник, 31 марта, в Казани водитель Mitsubishi Lancer врезался в бордюр и железное ограждение, а после столкнулся с ГАЗ-3010GD (ГАЗон NEXT). В результате мужчина получил сотрясение головного мозга и перелом L3,4 позвонков слева.

ДТП произошло вечером, в 21.23, на улице Миля, сообщается в сводке ГИБДД по РТ.

По данным автоинспекции, в Казани за прошедшие сутки зарегистрировано 65 ДТП. Из них одно происшествие с пострадавшим. Напомним, что это было единственное ДТП с пострадавшими за прошедший день.